Bucchioni: “La Fiorentina sta faticando oltre il previsto, ma lasciamoli lavorare fino alla sosta”

L’opinionista si è espresso sulla situazione dei viola dopo la sconfitta contro il Frosinone

Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno per parlare della sconfitta interna della Fiorentina:

“Mi viene in mente l’Atalanta che all’inizio faticò con Gasperini, ma la Fiorentina sta faticando ben oltre quanto ci si aspettava. Dalla prossima partita vorrei vedere anche maggiore serenità. Oggi ho visto un nervosismo esagerato: la spinta di Gudmundsson all’arbitro è imbarazzante, andava espulso. C’era anche un rigore dopo pochi minuti, l’arbitro ti ha anche voluto bene. Lasciamoli lavorare fino alla sosta e poi tiriamo le somme. Fossi in Paratici prenderei Kvernadze stasera: ha forza, sa difendere ed è tecnico”.