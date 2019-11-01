Bucchioni: "La Fiorentina forte sarà quella del prossimo anno. Siamo in un momento storico perchè...."

Le parole di Bucchioni al Pentasport.

Enzo Bucchioni è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno Toscana per parlare di Fiorentina:

"Questa stagione per la Fiorentina è di transizione e non vanno posti obiettivi. Il campionato va vissuto con estrema serenità, per valutare le potenzialità della rosa. La nuova Fiorentina, quella forte, nascerà nel prossimo mercato estivo.

La vittoria di Reggio Emilia è arrivata grazie al carattere, ma domenica mi aspetto una crescita ulteriore nel gioco.

È un momento storico per la Fiorentina, tra centro sportivo e stadio si sta cercando di mettere su tutto ciò che è mancato negli ultimi 30-40 anni".