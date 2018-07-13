Bucchioni: "La Fiorentina comprerà Pjaca per 25 milioni. Recompra fissata a 35 milioni"

"C’è l’intesa con la Fiorentina per Pjaca. La Fiorentina pagherà un prestito oneroso di 12 milioni, poi altri dodici, in sostanza i 24 milioni che la Juventus ha pagato Pjaca due anni fa. Il diritto d...

"C’è l’intesa con la Fiorentina per Pjaca. La Fiorentina pagherà un prestito oneroso di 12 milioni, poi altri dodici, in sostanza i 24 milioni che la Juventus ha pagato Pjaca due anni fa. Il diritto di ricompra per la Juve in un primo momento Corvino voleva fissarlo a 40, ora si ragiona attorno ai 35. La Juventus riprenderà Pjaca soltanto se dovesse esplodere, diventare veramente un grande giocatore e in quel caso per riprenderlo lo pagherebbe 10-12 milioni alla Fiorentina, una cifra ragionevole che comunque sarebbe un buon premio di valorizzazione per la Fiorentina. Su queste basi si chiuderà con le firme quando il giocatore tornerà dal mondiale. "