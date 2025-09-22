Bucchioni: "Campagna acquisti sopravvalutata. L'unico che può dare una scossa è Pioli"

Il noto giornalista Fiorentino Enzo Bucchioni ha parlato su Tuttomercatoweb della Fiorentina e del disastroso inizio di stagione della squadra viola:"C’è anche un flop in questo inizio stagione è si c...

Il noto giornalista Fiorentino Enzo Bucchioni ha parlato su Tuttomercatoweb della Fiorentina e del disastroso inizio di stagione della squadra viola:

"C’è anche un flop in questo inizio stagione è si chiama Fiorentina. Per molti (anche per me) avrebbe potuto essere la sorpresa del campionato: per ora lo è in negativo. Zero vittorie, due punti appena.

Pioli non ha ancora dato identità (a Kean non arriva un pallone giocabile), ieri ha pensato solo a contrastare il Como, ma finite le energie la Viola s’è consegnata alle trame di Fabregas e alla qualità dei suoi giocatori. Probabilmente è stata sopravvalutata la campagna acquisti, novanta milioni per comprare giocatori dall’Empoli e dal Venezia retrocesse, dal Parma o dal Cagliari non deve essere stata una buona idea. Per ora sembrano tutti in difficoltà, serve una scossa rapida e la può dare soltanto Pioli."