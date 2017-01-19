Bucchioni: "Kalinic? Della Valle vi ha preso in giro. La verità sulla trattativa e sulla clausola..."
Così si è espresso Enzo Bucchioni a Radio Blu:“Andrea Della Valle ha preso in giro tutti. Quando ha detto che aveva blindato Kalinic con 50 milioni, ha solo fissato un prezzo al giocatore, ma la verit...
Così si è espresso Enzo Bucchioni a Radio Blu:
“Andrea Della Valle ha preso in giro tutti. Quando ha detto che aveva blindato Kalinic con 50 milioni, ha solo fissato un prezzo al giocatore, ma la verità è che c’era già una trattativa in piedi con i cinesi. Se non oggi comunque questo affare si farà. Chiudere un contratto, con tutti i bonus che si possono inserire.”
Parole molto forti, che potrebbero avere un pesante eco nei prossimi giorni, soprattutto perché sono state pronunciate da un giornalista come Bucchioni nei confronti di un personaggio come Della Valle. Frasi che però, al momento, sembrano destinate a diventare realtà.