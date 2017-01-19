Bucchioni: "Kalinic? Della Valle vi ha preso in giro. La verità sulla trattativa e sulla clausola..."

Così si è espresso Enzo Bucchioni a Radio Blu:“Andrea Della Valle ha preso in giro tutti. Quando ha detto che aveva blindato Kalinic con 50 milioni, ha solo fissato un prezzo al giocatore, ma la verit...

A cura di Redazione Labaroviola 19 gennaio 2017 19:50

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