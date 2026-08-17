Bucchioni: "Il Como vuole Kean, ma 40 milioni sono pochi per un giocatore forte come lui"

Il giornalista ha parlato del bomber viola

A TMW Enzo Bucchioni ha parlato di Moise Kean: "Il Como vuole una punta perché non ha un uomo gol che sappia concretizzare tutto il lavoro svolto dalla squadra. Kean è nel mirino da tempo, ma per la Fiorentina lui è un punto fisso su cui ricostruire la squadra. Ha un contratto lungo e 40 milioni sono pochi, ma penso che arriverà una proposta formale per vedere la fattibilità del colpo."

Sull'esterno: "Gasperini vuole Mora del Porto per il quale i portoghesi hanno rifiutato un prestito da 8 milioni con un riscatto a 42. Mendes vuole chiudere a 25 milioni con una futura rivendita. Se arriva, Soulè può partire e può essere il profilo ideale per la Fiorentina che cerca un uomo che salti l'avversario."