Bucchioni: "Gonzalo non è una bandiera. Credo resti, anche se l'Argentina..."

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato oggi di Fiorentina, ai microfoni di Radio Blu: "L’accordo per il prolungamento del contratto di Gonzalo si troverà, sono ottimista. La Fiorentina vuole tenersi...

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato oggi di Fiorentina, ai microfoni di Radio Blu: "L’accordo per il prolungamento del contratto di Gonzalo si troverà, sono ottimista. La Fiorentina vuole tenersi stretto un giocatore che è diventato un punto di riferimento. Si porta dietro cultura, tecnica ed il ruolo da leader. Non parliamo di bandiere, ma di giocatori importanti, punti di riferimento per la squadra. E’ giusto dargli fiducia. A fine carriera può diventare la chioccia dei giovani che arriveranno. Potrebbe rimanere a Firenze fino a 35 anni. L’unico dubbio che ho è sulla volontà del giocatore, che aveva detto più volte di voler chiudere la carriera in Argentina. Forse la famiglia ha influito".