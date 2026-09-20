Bucchioni: "Giusto confermare Pellegrino perché è in uno stato di grazia. In futuro vedremo il doppio play"

Le parole di Enzo Bucchioni sulla formazione scelta da Paolo Vanoli per la partita casalinga contro il Napoli di Allegri

Fiorentina in campo nell'anticipo della 5^ giornata di Serie A per la sfida casalinga contro il Napoli. A margine delle formazioni ufficiali della sfida ha parlato come di consueto Enzo Bucchioni ai microfoni de Il Pentasport di Radio Bruno.

Ecco il commento del noto giornalista sulla formazione viola:

"Mi aspettavo una scelta conservativa rispetto a Venezia e devi dare delle certezze. Questa squadra ora ha bisogno di certezze, soprattutto in mezzo al campo. Sono affascinato dall'idea del doppio play e penso che quella sarà la scelta finale.

Poi ci sono queste tre settimane di stop nelle quali potrai lavorare con magiore tranquillità. Condivido la posizione su Pellegrino, ha segnato ed è in un momento di grazia. Ha più tempo trascorso con i compagni e li conosce meglio, Beto è uno più da spazi e il Napoli di spazi ne concede pochi. Il Napoli non sta bene, gli mancano tanti giocatori, domenica in casa con il Bologna ha fatto il 4-1-4-1 e queste sono scelte condivisibili in questo momento della stagione"