Bucchioni: "Gestione di Palladino completamente sbagliata, squadra senza gioco e personalità"

Momento negativo in casa Fiorentina dopo l'ennesima sconfitta, questa volta in Conference. Le parole di Bucchioni

Enzo Bucchioni ha parlato a Italia 7, queste le parole del giornalista sul momento della Fiorentina dopo la sconfitta in Conference League:

Un'altra delusione. Al di là del risultato, è stata una partita difficile da guardare, segnata da una gestione completamente sbagliata. Questa squadra sembra priva di gioco e di personalità. In otto mesi di lavoro non si è visto nulla di ciò che Palladino avrebbe voluto trasmettere sul piano del gioco. È inevitabile mettere in discussione l’allenatore. Tuttavia, l’obiettivo Conference League è ancora raggiungibile. Palladino deve essere sostenuto, così come la società deve fare la sua parte. Se però, a fine stagione, la Fiorentina non dovesse arrivare in Europa o mancare un piazzamento europeo, allora, a mio avviso, il destino di Palladino sarebbe inevitabilmente segnato. Sarebbe un fallimento, e di fronte a un fallimento, cambiare diventa una necessità.