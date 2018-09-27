Bucchioni: "Finalmente la Fiorentina si è fatta sentire, questa squadra può battere chiunque"
Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Blu: "Finalmente la Fiorentina si è fatta sentire, la società viola in passato è stata spesso assente in trasferta".Prosegue sul peso politico: "È de...
Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Blu: "Finalmente la Fiorentina si è fatta sentire, la società viola in passato è stata spesso assente in trasferta".
Prosegue sul peso politico: "È determinato da tanti fattori diversi. Giusta la sfuriata di Cognigni ma bisogna continuare, altrimenti è meglio stare zitti. Quando gli arbitri vedono dei dirigenti nello spogliatoio sicuramente prestano più attenzione durante la partita quindi, ribadisco, è importante seguire sempre la squadra".
Conclude con un pensiero sulla squadra: "Ha grande energia, sembra in grado di battere chiunque".