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Bucchioni: "Finalmente la Fiorentina si è fatta sentire, questa squadra può battere chiunque"

Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Blu: "Finalmente la Fiorentina si è fatta sentire, la società viola in passato è stata spesso assente in trasferta".Prosegue sul peso politico: "È de...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 settembre 2018 12:44
Bucchioni: "Finalmente la Fiorentina si è fatta sentire, questa squadra può battere chiunque" -
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Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Blu: "Finalmente la Fiorentina si è fatta sentire, la società viola in passato è stata spesso assente in trasferta".

Prosegue sul peso politico: "È determinato da tanti fattori diversi. Giusta la sfuriata di Cognigni ma bisogna continuare, altrimenti è meglio stare zitti. Quando gli arbitri vedono dei dirigenti nello spogliatoio sicuramente prestano più attenzione durante la partita quindi, ribadisco, è importante seguire sempre la squadra".

Conclude con un pensiero sulla squadra: "Ha grande energia, sembra in grado di battere chiunque".

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