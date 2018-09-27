Bucchioni: "Finalmente la Fiorentina si è fatta sentire, questa squadra può battere chiunque"

Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Blu: "Finalmente la Fiorentina si è fatta sentire, la società viola in passato è stata spesso assente in trasferta".Prosegue sul peso politico: "È de...

A cura di Redazione Labaroviola 27 settembre 2018 12:44

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