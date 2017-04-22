Bucchioni: "Che errore non assecondare Sousa quando eravamo primi"

A Radio Bruno è intervenuto, per parlare come di consueto di Fiorentina, il giornalista Enzo Bucchioni: "Inter e Fiorentina sono le due più grandi delusioni di questa stagione in Serie A. Gonzalo? Ass...

A Radio Bruno è intervenuto, per parlare come di consueto di Fiorentina, il giornalista Enzo Bucchioni: "Inter e Fiorentina sono le due più grandi delusioni di questa stagione in Serie A. Gonzalo? Assenza pesante perché è il giocatore che guida la difesa e con più carisma. Sanchez non ha i suoi piedi. Stasera sarebbe servita la sua esperienza ed i suoi tempi nel far ripartire l’azione. Il suo rinnovo? Fossi stato nella Fiorentina, avrei portato un po’ più avanti la trattativa. Non è stato dignitoso offrirgli meno soldi solo per disfarsene. Pioli o Di Francesco? Vediamo, ci sono problemi per prendere entrambi. Magari spunta una terza candidatura. Bisogna aspettare anche le mosse delle altre squadre. Pioli non è un allenatore tranquillo in questo momento, così come non lo è Sousa. Sul portoghese ho qualche rimpianto, per me è stato un errore non assecondare le sue idee dopo che la squadra l’anno scorso aveva raggiunto la vetta”.