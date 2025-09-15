Bucchioni duro: “Fiorentina mai propositiva, Fagioli ha problemi di personalità e gestione. Da Pioli mi aspetto di più”

Il giornalista Enzo Bucchioni si è espresso pesantemente nei confronti della prestazione viola contro il Napoli

Ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il giornalista Enzo Bucchioni. Che ha parlato della nuova prova di forza del Napoli: "Conte ha dimostrato di essere il numero uno, ha preparato benissimo la partita. Abbiamo visto dei meccanismi già oliati. I migliori in mezzo al campo li ha fatti giocare tutti. La Fiorentina ha problemi evidenti, a centrocampo, di costruzione. Non capisco cosa voglia fare. Fagioli fatica notevolmente come personalità e gestione. Anche Comuzzo ha dei problemi in questo schema. La Fiorentina poi fa fatica a ripartire, non è mai propositiva. E' una squadra che sta lavorando per trovare un'identità. Siamo all'inizio ma Pioli mi aspetto qualcosa di più, i giocatori li ha". Lo riporta tmwradio.com.