Bucchioni: “Dodò può giocare da braccetto, Fazzini predestinato. Domani conterà soprattutto la prestazione”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha espresso il suo parere su alcuni temi caldi in casa viola, come la formazione in vista del Napoli

A Radio Bruno ha parlato il giornalista Enzo Bucchioni, soffermandosi sulla formazione della Fiorentina contro il Napoli: “Comuzzo deve crescere, e ,dopo la chiusura del mercato, non può di certo farlo in panchina. Me lo aspetto in campo con Pongracic e Ranieri, così come Dodò e Gosens sulle fasce. Cercando di ragionare da allenatore, credo che Nicolussi Caviglia non giocherà, anche perché quando arriva un giocatore che vale a grandi linee quelli che hai da prima non lo schiero da titolare senza avere fatto neanche un minuto. Fagioli può stare più su, magari su Lobotka, ma contro i centrocampisti più forti del campionato bisogna mettere giocatori di gamba che possano anche attaccare gli spazi.

Gudmundsson se sta bene deve giocare, mentre vedo Dzeko arruolabile a galleggiare tra i due reparti per il tempo che riuscirà a sostenere. Fazzini, per me, è un predestinato, ma non è ancora pronto per iniziare una gara del genere, oltre al fatto che Pioli vuole giocare sempre con le due punte e Fazzini non ci rientra, mentre Piccoli lo vedo troppo attaccante per una partita come questa”.

Su Dodò terzo di difesa: “In certe partite puoi farlo, schierando Lamptey in fascia, magari tenendo bloccati gli altri due centrali, facendo sì che interscambino la posizione in partite da ribaltare”.

Sulle aspettative per la gara di domani: “Mi interessa che la Fiorentina faccia la prestazione, perché a questo punto della stagione conta come stare in campo e il percorso di crescita della squadra, il risultato non lo metto al primo posto”.