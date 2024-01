Bucchioni difende la società: “Giusto non farsi prendere per la gola dal Verona per Ngonge”

Enzo Bucchioni ha parlato di Ngonge che sarà un prossimo giocatore del Napoli per 20 milioni di euro, con la Fiorentina beffata, queste le sue parole a Radio Bruno:

“Dopo il rialzo su Ngonge era plausibile che la Fiorentina si sarebbe distaccata, loro pagano i giocatori secondo i valori che dà la stessa società, non facendosi prendere per il collo da nessuno, la Fiorentina non avrebbe mai pagato cosi tanti soldi per Ngogne, l’esterno arriverà, è una richiesta dell’allenatore. Vogliono prendere uno che viene dal campionato italiano, bisogna aspettare anche se Italiano li voleva già in squadra e adesso prenderlo dall’Italia non è più semplice”