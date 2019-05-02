Bucchioni: "Chiesa rimarrà alla Fiorentina per volere del patron viola Diego Della Valle"

Questo il pensiero di Bucchioni su Twitter: “Riporto quel che mi dicono. Diego non vuol vendere Chiesa, perché non credergli? Poi non ci riuscirà, non so. Ma fino a ieri era così e lo ha già fatto con...

A cura di Redazione Labaroviola 02 maggio 2019 13:16

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