Bucchioni: "Chiesa rimarrà alla Fiorentina per volere del patron viola Diego Della Valle"
Questo il pensiero di Bucchioni su Twitter: “Riporto quel che mi dicono. Diego non vuol vendere Chiesa, perché non credergli? Poi non ci riuscirà, non so. Ma fino a ieri era così e lo ha già fatto con...
A cura di Redazione Labaroviola
02 maggio 2019 13:16
Questo il pensiero di Bucchioni su Twitter: “Riporto quel che mi dicono. Diego non vuol vendere Chiesa, perché non credergli? Poi non ci riuscirà, non so. Ma fino a ieri era così e lo ha già fatto con Toni e Jovetic. Che sia furioso è scontato, non credo gli piaccia questa situazione”. permanenza in viola?