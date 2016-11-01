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Bucchioni: “Chiesa nel congelatore, perché? Fate giocare lui e Hagi”

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Bucchioni: “Chiesa nel congelatore, perché? Fate giocare lui e Hagi”

Redazione

1 Novembre · 15:56

Aggiornamento: 1 Novembre 2016 · 15:56

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Enzo Bucchioni ha parlato oggi di Fiorentina ai microfoni di Radio Blu. Ecco le sue considerazioni: “Cosa penso della attuale gestione di Paulo Sousa? Serve che ora dia continuità di rendimento alla squadra, quella che è mancata sino ad oggi, perché ci sono stati risultati troppo altalenanti in campo. Ci sono segnali positivi comunque. Chiesa? Mi sono chiesto perché fu lanciato contro la Juve e poi messo nel congelatore. Penso che possa trovare spazio in questa stagione. Ragazzi come lui e Hagi vanno testati per capire se potranno poi essere vere colonne portanti della Fiorentina già a partire dalla prossima stagione”.

 

 

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