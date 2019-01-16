Bucchioni: "Cessione Chiesa inevitabile, ma adesso il progetto dei DV..."
L’ex direttore del QS, Enzo Bucchioni, intervenuto su Radio Blu, ha espresso la sua opinione su quella che sarà la Fiorentina del futuro: “La cessione di Federico Chiesa è un percorso inevitabile. Chi...
L’ex direttore del QS, Enzo Bucchioni, intervenuto su Radio Blu, ha espresso la sua opinione su quella che sarà la Fiorentina del futuro: “La cessione di Federico Chiesa è un percorso inevitabile. Chi ci guadagna? Tutti. Ci guadagna la Fiorentina che può arrivare ad incassare una cifra enorme e con questi soldi può costruire una squadra forte. Ci guadagna anche il giocatore che si merita un palcoscenico importante e che si esprime meglio quando gioca con dei campioni accanto. Non ha senso tenerlo ancora. Nel frattempo c’è da essere contenti perché la Fiorentina è tornata a ragionare con una logica, è tornata a fare calcio e ad agire in anticipo sugli altri avversari”.