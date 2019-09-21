Brutta prestazione per Pedro in primavera. Lento, goffo ed assente dal gioco

Si conclude anzi tempo di 30 minuti la prima uscita di Pedro con la Fiorentina. Impiegato da Bigica contro l'Inter primavera, il neo attaccante viola non ha inciso sulla gara e non ha convinto. Si è m...

A cura di Redazione Labaroviola 21 settembre 2019 15:18

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