Labaro Viola

Brutta prestazione per Pedro in primavera. Lento, goffo ed assente dal gioco

Si conclude anzi tempo di 30 minuti la prima uscita di Pedro con la Fiorentina. Impiegato da Bigica contro l'Inter primavera, il neo attaccante viola non ha inciso sulla gara e non ha convinto. Si è m...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 settembre 2019 15:18
Brutta prestazione per Pedro in primavera. Lento, goffo ed assente dal gioco -
News
Fiorentina Primavera
Pedro
Condividi

Si conclude anzi tempo di 30 minuti la prima uscita di Pedro con la Fiorentina. Impiegato da Bigica contro l'Inter primavera, il neo attaccante viola non ha inciso sulla gara e non ha convinto. Si è mostrato molto in ritardo di condizione apparendo agli occhi di tutti eccessivamente lento e goffo, oltre che poco coinvolto nelle azioni della squadra.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok