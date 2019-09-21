Brutta prestazione per Pedro in primavera. Lento, goffo ed assente dal gioco
Si conclude anzi tempo di 30 minuti la prima uscita di Pedro con la Fiorentina. Impiegato da Bigica contro l'Inter primavera, il neo attaccante viola non ha inciso sulla gara e non ha convinto. Si è m...
A cura di Redazione Labaroviola
21 settembre 2019 15:18
Si conclude anzi tempo di 30 minuti la prima uscita di Pedro con la Fiorentina. Impiegato da Bigica contro l'Inter primavera, il neo attaccante viola non ha inciso sulla gara e non ha convinto. Si è mostrato molto in ritardo di condizione apparendo agli occhi di tutti eccessivamente lento e goffo, oltre che poco coinvolto nelle azioni della squadra.