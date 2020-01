di Flavio Ognissanti

I due giorni di ospedale di Gaetano Castrovilli hanno fatto tirare un sospiro di sollievo sulle sue condizioni date l’esito negativo delle analisi fatte al talento della Fiorentina. Il ragazzo adesso è tornato a casa e domani tornerà ad allenarsi al centro sportivo. Ma quando tornerà in campo? Putroppo arriva qui la notizia per tutto l’ambiente viola e non solo, Castrovilli sarà assente sia nella decisiva sfida di Coppa italia contro l’Inter e sia domenica all’ora di pranzo contro la Juventus. Una vera e propria batosta per la squadra viola. Da valutare il suo rientro contro l’Atalanta in casa l’8 febbraio.