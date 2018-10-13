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Bruno Pezzella: "Guardiamo sempre la viola, German pensa sempre ad Astori e gli manca.."

Ai microfoni di Radio Bruno ha parlato il fratello di German Pezzella, Bruno. Queste le sue parole..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 ottobre 2018 19:31
Bruno Pezzella: "Guardiamo sempre la viola, German pensa sempre ad Astori e gli manca.." - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com. Pezzella saluto al capitano
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com. Pezzella saluto al capitano
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Ai microfoni di Radio Bruno ha parlato il fratello di German Pezzella, Bruno. Queste le sue parole: "Sono felice per German, finalmente è arrivata la sua opportunità in nazionale, che meritava da tanto tempo. Ora è arrivata l'opportunità e la sta affrontando come ha sempre fatto anche nella Fiorentina, alla grande con tranquillità e serietà, e siamo tutti molto felici. Io non ho visto la partita perché mi allenavo e speravo tanto di ricevere un messaggio che mi dicesse che mi ero perso il gol di mio fratello e così fortunatamente è stato, poi l’ho visto la sera nella replica della partita. Ha fatto una grande gara, è un gruppo giovane con uno staff tecnico che lavora molto bene con tutti. Lui se lo merita perché fa bene come anche nella Fiorentina. A Firenze è felice e si sente a casa e appena ha segnato il primo pensiero è stato fare la dedica ad Astori, per il suo amico che gli manca tanto, è stato un bel gesto che fa capire cosa prova per Davide, per la Fiorentina e Firenze. Ora ha la possibilità di rappresentare la squadra come capitano e gli dà questa bella responsabilità. A casa siamo tutti molto contenti e seguiamo sempre le partite della Fiorentina. Ora speriamo faccia bene anche contro il Brasile che per l'Argentina è una sfida sempre importante"

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