Bruno Pezzella: "Guardiamo sempre la viola, German pensa sempre ad Astori e gli manca.."

Ai microfoni di Radio Bruno ha parlato il fratello di German Pezzella, Bruno. Queste le sue parole..

Ai microfoni di Radio Bruno ha parlato il fratello di German Pezzella, Bruno. Queste le sue parole: "Sono felice per German, finalmente è arrivata la sua opportunità in nazionale, che meritava da tanto tempo. Ora è arrivata l'opportunità e la sta affrontando come ha sempre fatto anche nella Fiorentina, alla grande con tranquillità e serietà, e siamo tutti molto felici. Io non ho visto la partita perché mi allenavo e speravo tanto di ricevere un messaggio che mi dicesse che mi ero perso il gol di mio fratello e così fortunatamente è stato, poi l’ho visto la sera nella replica della partita. Ha fatto una grande gara, è un gruppo giovane con uno staff tecnico che lavora molto bene con tutti. Lui se lo merita perché fa bene come anche nella Fiorentina. A Firenze è felice e si sente a casa e appena ha segnato il primo pensiero è stato fare la dedica ad Astori, per il suo amico che gli manca tanto, è stato un bel gesto che fa capire cosa prova per Davide, per la Fiorentina e Firenze. Ora ha la possibilità di rappresentare la squadra come capitano e gli dà questa bella responsabilità. A casa siamo tutti molto contenti e seguiamo sempre le partite della Fiorentina. Ora speriamo faccia bene anche contro il Brasile che per l'Argentina è una sfida sempre importante"