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Bruno Gaspar: "Felice di essere qui, la Fiorentina è un grande club, un club storico"

"Sono felice di essere qui. La Fiorentina è un grande club, un club storico": eccole, le prime parole del portoghese Bruno Gaspar in maglia viola, a ridosso delle visite mediche. Dopo le 2 ore di visi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 giugno 2017 16:22
Bruno Gaspar: "Felice di essere qui, la Fiorentina è un grande club, un club storico" -
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"Sono felice di essere qui. La Fiorentina è un grande club, un club storico": eccole, le prime parole del portoghese Bruno Gaspar in maglia viola, a ridosso delle visite mediche. Dopo le 2 ore di visite, il terzino farà un salto al centro sportivo, quindi in albergo e poi tornerà in vacanza, in attesa di abbracciare il suo nuovo club.

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