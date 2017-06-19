Bruno Gaspar: "Felice di essere qui, la Fiorentina è un grande club, un club storico"

"Sono felice di essere qui. La Fiorentina è un grande club, un club storico": eccole, le prime parole del portoghese Bruno Gaspar in maglia viola, a ridosso delle visite mediche. Dopo le 2 ore di visi...

"Sono felice di essere qui. La Fiorentina è un grande club, un club storico": eccole, le prime parole del portoghese Bruno Gaspar in maglia viola, a ridosso delle visite mediche. Dopo le 2 ore di visite, il terzino farà un salto al centro sportivo, quindi in albergo e poi tornerà in vacanza, in attesa di abbracciare il suo nuovo club.