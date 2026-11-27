Brovarone: "Vanoli andava già esonerato, è stato un errore enorme riprenderlo con questa squadra"

L'intermediario ha criticato la scelta di Vanoli alla Fiorentina

Ai microfoni di Radio Bruno, l'operatore di mercato Bernardo Brovarone si è soffermato anche sulla posizione di Paolo Vanoli, finito al centro delle polemiche dopo il ko di Monza e le dichiarazioni del post-gara in cui aveva criticato la squadra accusandola di scarsa umiltà: 'Al posto di Paratici avrei esonerato Vanoli subito dopo la trasferta di Monza, perché non è il tecnico adatto per la Fiorentina. Paratici ha combinato un disastro: prima ha sbagliato ad affidarsi a Grosso e poi ha commesso un errore gravissimo richiamando un profilo come Vanoli, che non è all'altezza di questo club. La Fiorentina è una realtà importante e deve tornare ad avere in panchina allenatori di ben altro spessore, non un tecnico che, per gestione, comunicazione e scelte tattiche, non può guidare questa squadra. La piazza a cui siamo abituati merita palcoscenici diversi e figure di ben altro calibro. Lo affermo senza voler mancare di rispetto a nessuno, ma per la mia visione del calcio Vanoli non può allenare la Fiorentina. Magari dopo Udine, se il risultato dovesse essere ancora negativo — pur augurandomi una vittoria — Paratici potrebbe decidersi a sollevarlo dall'incarico. Certo, ci ritroveremmo con diversi tecnici ancora sotto contratto, ma è un problema suo: lo sbaglio lo ha commesso lui e non è certo l'unico di questa gestione fallimentare'.