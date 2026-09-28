Brovarone promuove Pellegrino: "Sarà il centravanti titolare della Fiorentina. Può segnare 12-15 gol in serie A"

L'intervento del noto intermediario di mercato durante la lunga sosta per le nazionali raccolto da "Il Pentasport"

Bernardo Brovarone è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, durante l'edizione serale de Il Pentasport, per analizzare la Fiorentina in questa insolita sosta per le nazionali. Diversi i temi affrontati, da Fagioli alla nuova coppia offensiva composta da Pellegrino e Beto, fino al talento portoghese Gonçalves.

Sulla Nazionale e il rapporto complicato con la città di Firenze:

"Alla fine mi stuzzica tutto, sono innamorato dell'Italia. Mi stuzzicano le difficoltà e il lavoro delle persone e dei grandi professionisti come Roberto Mancini. Bisogna imparare dalle persone di grande successo e più lungimiranti di noi".

Secondo Brovarone, il centrocampista ha trovato a Firenze una dimensione più stabile, anche grazie a una serie di circostanze favorevoli:

"Fagioli a Firenze ha trovato la sua stabilità e ha avuto fortuna. Grosso a Firenze non lo vedeva e non lo voleva, ed è tornato il suo allenatore dopo tre partite".

L'esperienza in Nazionale potrebbe inoltre offrire nuove indicazioni sul suo ruolo: "Magari in Nazionale scopriremo un Fagioli che gioca alla grande da mezzala e potremmo farlo giocare lì anche noi. Però la Nazionale merita il sostegno di tutti noi".

Brovarone, tuttavia, vede il giocatore soprattutto in un centrocampo a due:

"Per me giocherebbe meglio in un centrocampo a due. Il doppio mediano è un incastro in un modulo particolare e lui, per quel modulo, è adattissimo. Si muove tanto, ma non è un giocatore con caratteristiche da mezzala pura".

Uno dei punti più delicati riguarda il nuovo reparto offensivo della Fiorentina. Brovarone considera la scelta di puntare su Pellegrino e Beto un rischio, soprattutto dopo la partenza di Kean:

"È un rischio che stiamo correndo. La Fiorentina si è "salvata la pelle" grazie al centravanti che avevamo. Eravamo abituati ad avere davanti una certa sostanza: Kean è una bomba a mano".

L'analista ha poi spiegato di essere rimasto più deluso dalle aspettative legate al mercato degli attaccanti:

"La parte legata al mercato che mi ha più deluso non riguarda i calciatori che sono arrivati, ma le aspettative".

Su Pellegrino, Brovarone ha evidenziato caratteristiche fisiche e tecniche molto particolari, pur sottolineando qualche dubbio emerso nella sfida contro il Napoli:

"È un giocatore particolare e mi ha lasciato un'impressione negativa contro il Napoli. Si trascinava i talloni in terra, mentre sette giorni prima gli avevo visto fare un gol alla Vlahovic".

Il giudizio sulle potenzialità resta comunque positivo:

"È un tronco di legno, con una tendenza al duello fisico in tutte le parti del campo. Ha un grande colpo di testa, ma temo che la nostra squadra non sia adatta ad alzare il pallone. Per me lui è il titolare e può fare 12-15 gol in Serie A".

Beto, invece, è un attaccante capace di impressionare maggiormente dal punto di vista visivo:

"Beto colpisce di più l'occhio. È un "panterone", con le leve lunghe, e ti dà sempre la sensazione che possa uscire un colpo eccezionale. Deve recuperare un po' fisicamente. All'Everton ha fatto comunque 10 gol. È uno che sa destreggiarsi bene anche spalle alla porta. Se Beto è un ragazzo intelligente, capisce che Pellegrino gli parte davanti e può essere uno stimolo in più per lui. Se la giocheranno loro due per tutto l'anno e dipenderà dai momenti".

Infine, Brovarone si è soffermato su Gonçalves, rimanendo particolarmente colpito dalle sue qualità tecniche e anche dalla somiglianza fisica con un ex idolo viola:

"Di spalle, a gioco fermo, lo guardavo e morfologicamente è un sosia di Pepito Rossi. Il talento è una roba seria, lui lo è. Mi auguro che sia pronto il prima possibile perché è un giocatore che ha una facilità di calcio".

Brovarone ha poi descritto nel dettaglio una delle caratteristiche che Gonçalves ha nel modo di calciare il pallone:

"Non è un interno morbido come fanno i grandi fuoriclasse, tipo Rui Costa, che tirava solo di interno a girare. Lui ha questa chiusura con il corpo e te la mette sul secondo palo pulita".