Brovarone: “Mi auguro sia un ritardo di condizione. Finora non si è visto nulla che lasci speranza”

L’intermediario di mercato e tifoso viola si è espresso sulla rovinosa sconfitta interna della Fiorentina

Bernardo Brovarone si è espresso sulla prestazione della Fiorentina contro il Frosinone a Radio Bruno: “Mi auguro sia un ritardo di condizione perché non si è visto nulla di nuovo che lasci speranza. L’allenatore è questo, ma cacciarlo ora potrebbe essere pericoloso. Mastantuono? Deve essere nel vivo del gioco, non lo vedo esterno dove prenderei subito Kvernadze. Peccato per la festa, avere gente come Batistuta e Rui Costa in tribuna non ricapita tutti i giorni. Da gente come Atta e Oulai mi aspetto un atteggiamento diverso”.