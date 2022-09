Brovarone: “Juve squadra modesta, non sono contento: meritavamo di più. Un applauso a Dodò e Amrabat”

Intervenuto ai microfoni de il Pentasport al termine della sfida tra Fiorentina e Juventus, Bernardo Brovarone ha così commentato il pareggio del Franchi: “Ci abbiamo provato con criterio e organizzazione. Mi fa rabbia pensare al rigore e al tiro di Amrabat. Un tiro con la Juve è sempre importante, ma non sono contente. Oggi meritavamo di più. Purtroppo siamo andati in svantaggio, noi non abbiamo mai sofferto. La Juventus una squadra modesta. Un appaluso ad Amrabat, un vero play. Anche a Dodô, un terzino destro forse”.