Fiorentina-Juve finisce 1-1. Pesa come un macigno il rigore parato da Perin a Jovic

Al 6′ punizione per la Fiorentina, arriva Milenkovic che prova ad incornare il pallone verso la porta ma non impensierisce Perin. Al 9′ la Juventus passa in vantaggio con il gol di Milik. All’11 cross dentro di Maleh per Kouame che prova l’incornata. Al 15′ Maleh prova il tiro, ribattuto in angolo. Al 26′ Dodo prova il tiro in porta. Al 27′ Amrabat tira dalla distanza, il pallone finisce in curva. Al 29′ contropiede della Fiorentina, Sottil lancia per Kouame che batte Perin e segna l’1-1 per i viola. Al 37′ calcio d’angolo battuto dentro, tocca di testa Jovic senza impensierire Perin. Al 42′ fallo di mano di Paredes, Doveri dopo 3′ all’OFR assegna il calcio di rigore. Jovic dal dischetto, Perin la tocca appena e la palla poi va a sbattere sul palo.

Al 48′ bella trama Biraghi-Barak, il difensore della Juve si immola e respinge il tiro del ceco. Al 63′ Ikone prova il tiro che finisce molto alto. All’84’ bell’uscita alta di Terracciano su Kean. All’89’ gran tiro di Amrabat, vola Perin a negare il 2-1 viola. Fiorentina-Juve finisce 1-1.

