Brovarone: "Gioco di Pioli poco chiaro, Pjaca ha problemi alle gambe. Vi dico come giocherei.."

A Radio Bruno, ha parlato il noto intermediario di mercato Bernardo Brovarone. Queste le sue parole: "Il gioco di Pioli poco offensivo..

A Radio Bruno, ha parlato il noto intermediario di mercato Bernardo Brovarone. Queste le sue parole: "Non mi è piaciuto l'atteggiamento della Fiorentina contro la Lazio. Mi è sembrato che giocassero senza una reale motivazione. L'unico schema che vedo è "palla a Chiesa e pedal. Il gioco di Pioli è poco offensivo, è un buon allenatore ma non vedo un sistema di gioco. Secondo me Pjaca ha ancora problemi alle gambe, Sottil va più forte di lui. Io preverei a schierare Benassi, Dabo e Gerson in mezzo e Veretout trequartista alle spalle di Chiesa e Simeone".