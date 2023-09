Brivio non ha dubbi: ”Ranieri? Mi piacerebbe vederlo giocare con maggiore continuità”

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, l’ex difensore della Fiorentina ha speso la propria opinioni nei confronti dell’operato di Italiano soffermandosi sul prossimo impegno, che vedrà i gigliati opposti all’Atalanta del mai tanto amato Gasperini e sulla possibilità di un impiego più continuo del giovane laterale difensivo Italiano:

”Quella di domenica sarà una sfida bellissima, tra due squadre forti con due allenatori preparatissimi. Italiano? Dovrà essere l’anno della sua consacrazione. È normale che un tifoso fiorentino quest’anno si aspetti almeno un’altra finale, ovviamente con un esito diverso. Ritengo Italiano uno dei migliori in Serie A. Gasperini? Il legame con la Dea è troppo forte. Hanno costruito qualcosa di incredibile per i tifosi e per la città di Bergamo. Difficilmente vedremo Gasperini lontano dall’Atalanta. Se dovessi scegliere un giocatore su cui puntare sceglierei Ranieri, mi piacerebbe vederlo giocare con regolarità tutto l’anno.”

