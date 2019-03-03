Brividi a Bergamo al 13' minuto. Tutto lo stadio applaude, Ilicic in lacrime.
Brividi al 13' minuto. Ilicic manda la palla in fallo laterale, sulla schermata appare l'immagine di Astori e lo stadio inizia ad applaudire, ricordando l'ex capitano viola
A cura di Redazione Labaroviola
03 marzo 2019 17:53
Brividi al 13' minuto. Ilicic manda la palla in fallo laterale, sulla schermata appare l'immagine di Astori e lo stadio inizia ad applaudire, ricordando l'ex capitano viola. Il più commosso è Ilicic, che scoppia in un copioso pianto.
Lo sloveno è stato compagno di Davide proprio alla Fiorentina.