Brividi a Bergamo al 13' minuto. Tutto lo stadio applaude, Ilicic in lacrime.

Brividi al 13' minuto. Ilicic manda la palla in fallo laterale, sulla schermata appare l'immagine di Astori e lo stadio inizia ad applaudire, ricordando l'ex capitano viola

Brividi al 13' minuto. Ilicic manda la palla in fallo laterale, sulla schermata appare l'immagine di Astori e lo stadio inizia ad applaudire, ricordando l'ex capitano viola. Il più commosso è Ilicic, che scoppia in un copioso pianto.

Lo sloveno è stato compagno di Davide proprio alla Fiorentina.