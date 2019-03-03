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Brividi a Bergamo al 13' minuto. Tutto lo stadio applaude, Ilicic in lacrime.

Brividi al 13' minuto. Ilicic manda la palla in fallo laterale, sulla schermata appare l'immagine di Astori e lo stadio inizia ad applaudire, ricordando l'ex capitano viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 marzo 2019 17:53
Brividi a Bergamo al 13' minuto. Tutto lo stadio applaude, Ilicic in lacrime. - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Astori
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Astori
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Brividi al 13' minuto. Ilicic manda la palla in fallo laterale, sulla schermata appare l'immagine di Astori e lo stadio inizia ad applaudire, ricordando l'ex capitano viola. Il più commosso è Ilicic, che scoppia in un copioso pianto.
Lo sloveno è stato compagno di Davide proprio alla Fiorentina.

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