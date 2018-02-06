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Brio: "Al Franchi si giocava in una bolgia, ma questa Fiorentina è una squadra mediocre"

Sergio Brio ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione 30° minuto, in onda su Toscana Tv: "Scendere in campo al Franchi non era mai semplice, il pubblico di Firenze dava una spint...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 febbraio 2018 12:47
Brio: "Al Franchi si giocava in una bolgia, ma questa Fiorentina è una squadra mediocre" -
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Sergio Brio ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione 30° minuto, in onda su Toscana Tv: "Scendere in campo al Franchi non era mai semplice, il pubblico di Firenze dava una spinta eccezionale alla squadra viola che spesso ci ha messo in difficoltà anche se la Juventus era più forte".

Prosegue con un paragone storico: "Certo la differenza fra le squadre di allora e quelle attuali è evidente. Quando giocavo io, i viola avevano delle buone squadre capaci di lottare per le prime posizioni, adesso la Fiorentina è mediocre e la classifica che ha è quella giusta per i giocatori che vedo in campo".

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