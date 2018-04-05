Brignola iniziano i contatti con il Benevento per il giocatore

Come riportato nel Corriere Fiorentino in edicola oggi, ieri Pantaleo Corvino era allo stadio Vigorito per Benevento-Verona. Il Dg viola ha osservato da vicino alcuni giocatori, potenziali obiettivi d...

Come riportato nel Corriere Fiorentino in edicola oggi, ieri Pantaleo Corvino era allo stadio Vigorito per Benevento-Verona. Il Dg viola ha osservato da vicino alcuni giocatori, potenziali obiettivi di mercato. Tra questi c’è Brignola, esterno offensivo di 18 anni in forza alla formazione campana. I viola avrebbero già avviato i primi contatti col Benevento per il giocatore. Il costo del giocatore è di quasi 10 milioni, anche se la certa retrocessione della squadra potrebbe parzialmente diminuire il costo del cartellino.