Bressan: “Sono ottimista, i valori della Fiorentina verranno fuori. Como? Tanto di cappello”

L’ex centrocampista della Fiorentina, Mauro Bressan, ha parlato a Radio Bruno in merito all’ultima sconfitta contro il Cagliari e alla sfida di Coppa Italia contro il Como. Ecco le sue parole.

“La Fiorentina deve lottare: nelle ultime partite l’atteggiamento è cambiato. Ieri non è stata la Fiorentina vista a Bologna, ma non ha disputato una brutta gara. Sono ottimista perché i valori prima o poi verranno fuori. Abbiamo visto tantissimi cross in area ieri, ma con Mina, Luperto e la densità difensiva creata dal Cagliari non era semplice. Non è stato provato mai un tiro da fuori, poteva essere un’opzione”.

La sfida di Coppa Italia contro il Como

“Tanto di cappello a quello che sta facendo Fabregas. Se voglio vedere una bella partita, guardo il Como: è una squadra composta da giovani di qualità che seguono il proprio allenatore”.