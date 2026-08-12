Braschi: "Felice di questa scelta, non vedo l'ora di iniziare con questo grande club in Svizzera"

L'attaccante riparte dal Thun in Svizzera

Si conclude l'esperienza di Riccardo Braschi con la maglia della Fiorentina. L'attaccante nato nel 2006 si lega ufficialmente al Thun con un accordo di durata triennale, completando così il suo passaggio alla società svizzera.

Le prime parole in rossonero Il giovane centravanti ha affidato ai propri canali social il commento per l'inizio di questa nuova tappa della sua carriera, esprimendo tutto il suo entusiasmo: "Un nuovo capitolo. Sono molto felice di essere qui, non vedo l'ora di iniziare e di ottenere grandi risultati per questo grande club".