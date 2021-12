Brambati rivela: “Vlahovic? C’è il mandato di vendere in Spagna ed Inghilterra, ma zero offerte”

Massimo Brambati, , è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com per parlare del futuro di Dusan Vlahovic. Ecco le sue parole: “Penso sia difficile possa lasciare la Fiorentina nella prossima finestra di mercato. Le richieste della Fiorentina saranno altissime ora. Ho un amico che ha il mandato di vendere in Spagna e Inghilterra, non c’è stata neanche un’offerta per ora”.

