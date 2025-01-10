Bove torna a correre: selfie dell'allenamento individuale. E sullo sfondo c'è lo striscione della Fiesole
Edoardo Bove è tornato a correre. Il centrocampista della Fiorentina classe 2002 ha postato un selfie del suo allenamento su Instagram. Come si vede, Bove è andato a correre sul lungarno sotto il Pont...
Edoardo Bove è tornato a correre. Il centrocampista della Fiorentina classe 2002 ha postato un selfie del suo allenamento su Instagram. Come si vede, Bove è andato a correre sul lungarno sotto il Ponte all'Indiano con un dettaglio particolare nello sfondo: lo striscione della Curva Fiesole.
PEDULLÀ: “VIA KOUAMÉ E IKONÉ PER RILANCIARE SU LUIZ HENRIQUE. KAYODE? POLE BRENTFORD, MAI CHIESTO DAL PARMA”
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