Bove: "Mi svegliai in ospedale e non ricordavo nulla. A Firenze ho trovato una grande famiglia"

Il centrocampista ex Fiorentina ha raccontato il difficile momento vissuto dopo il malore accusato in quel Fiorentina-Inter del dicembre 2024

Edoardo Bove è tornato a parlare della sua esperienza e del percorso che lo ha riportato in campo dopo il malore accusato nel dicembre 2024 durante Fiorentina-Inter. Ospite al Festival dello Sport, l'ex centrocampista viola ha raccontato le emozioni vissute. Queste le sue parole:



"Non ricordo niente di quel momento. Mi sono svegliato in ospedale, senza ricordarmi cosa fosse successo. Mi sono trovato a dover affrontare una difficoltà dal nulla. Sono stato costretto a stare lontano dal campo e dalla mia quotidianità per un po’. Ho dovuto trovare cose da fare. Per esempio il documentario mi ha aiutato a raccontarmi, essendo io uno introverso facevo fatica a parlare con la mia famiglia. Una telecamera senza nessuno davanti mi ha aiutato a tirare fuori le mie emozioni".



Ha poi raccontato: "L’evento del 1 dicembre mi ha aiutato ad avvicinarmi a un argomento che non conoscevo, quello del primo soccorso. Sono stato a convegni, riunioni di associazioni che fanno parte del primo soccorso. Volevo fare qualcosa per aiutare. Essendo stato colpito in prima persona. Ho avuto testimonianze di familiari che hanno perso persone per un mancato pronto intervento. È un argomento sensibile che devi conoscere bene perché se non si interviene nei primi minuti poi la situazione diventa irreparabile".Sull'esperienza in maglia viola: "A Firenze ho trovato una grande famiglia. Un ambiente familiare, tutti molto presenti, hanno sostenuto me e la mia famiglia. Tifosi, compagni, club, città: tutti sono stati parti del mio percorso e hanno fatto sì che vivessi tutto in modo più tranquillo".