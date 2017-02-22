Il Borussia recupera il suo bomber Raffael in vista della partita di Firenze...

Buone notizie in casa Borussia M'Gladbach

Come la Fiorentina ha ritrovato in vista della sfida di domani la disponibilità di Bernardeschi e Chiesa, il tecnico del Borussia M'Gladbach, Hecking, ha recuperato il suo bomber brasiliano Raffael, assente all'andata in Germania per alcune noie muscolari, che adesso potrà coadiuvare i compagni alla ricerca della rimonta per andare agli ottavi di Europa League. Si riparte dallo 0-1 firmato da una pennellata d'autore di Bernardeschi. A riportarlo è il Corriere Fiorentino nell'edizione odierna.