Borja: "Roma? Neanche ascoltata, perché io ho già scelto. Nuovo fascismo? Troppi ignoranti. Su Renzi..."

Questa mattina La Gazzetta dello Sport propone un’intervista a Borja Valero. Questo un breve estratto.Pare sia legato emozionalmente a Firenze. L’impressione è che l’ultimo treno della sua carriera si...

Questa mattina La Gazzetta dello Sport propone un’intervista a Borja Valero. Questo un breve estratto.

Pare sia legato emozionalmente a Firenze. L’impressione è che l’ultimo treno della sua carriera sia in estate, quando la voleva la Roma: “Non so se sia mai passato davvero e in ogni caso non ho voluto ascoltare perché ho avuto la fortuna di poter scegliere”.

Calcisticamente parlando, vincere le interesse ancora? “Senza dubbio, però so bene che è molto difficile battere società più ricche, anche se ci voglio sempre provare. A cominciare dal Napoli, anche se non sarà facile con campioni come Callejon e Mertens”.

Il campionato è chiuso? “La Juve vince ogni anno e ha comprato anche i due giocatori più forti di Napoli e Roma, ma spero in un torneo equilibrato. Le inseguitrici se la possono giocare”.

Da uno a cento, quanto pensa di essere stato sfortunato a vivere questo periodo di calcio spagnolo che in qualche modo le ha chiuso la porta della nazionale? “Cento come calciatore, ma sono stato altrettanto felice da tifoso perché abbiamo vinto tutto. Aver giocato all’estero in un club non di primo piano forse mi ha penalizzato, ma sono contento. Anche se questa è la sola vita che ho, mi sento fortunato”.

Italia e Spagna hanno avuto dittature come fascismo e franchismo, eppure qui da noi, soprattutto tra i giovani, si respira aria di nostalgia.

“Anche in Spagna ci sono dei partiti che ispirano a Franco. Questo succede perché c’è scarsa memoria, non si studia a sufficienza e non si ricordano le cose atroci che sono successe. Io, invece, penso sempre ai racconti che mi faceva mio nonno Paulino. Lui combatté per la Repubblica, fu preso prigioniero e torturato rischiando di morire di fame. Anche mia madre ha sofferto tanto. E’ strano sapere che c’è gente che rimpiange il franchismo”.

Ormai va di moda la comunicazione muscolare, basti pensare al successo di Trump.

“La sua vittoria mi ha scioccato, però si capiva che tanta gente era stufa di come vanno le cose”.

Come giudica la politica italiana. Sappiamo che ha stima di Renzi.

“Sì, l’ho conosciuto, anche se sono sorpreso di come possa aver fatto il premier senza mai esser stato eletto, ma la vostra politica è complicata”.