Labaro Viola

Borja Valero: "Sousa ci ha chiesto pazienza, non era facile trovare spazi. L'Europa..."

Vogliamo continuare così e vincere ancora, anche se c'è tanto da migliorare già a partire dalla partita contro la Roma

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 febbraio 2017 22:49
Borja Valero: "Sousa ci ha chiesto pazienza, non era facile trovare spazi. L'Europa..." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli.
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli.
News
Sousa
Borja Valero
Condividi

Le parole di Borja Valero, ai microfoni di Sky Sport, al termine della vittoriosa partita di Pescara: "Questo non era affatto l'ultimo treno per l'Europa ma era di fondamentale importanza vincere. Loro correvano tanto e hanno chiuso tutti gli spazi ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Il mister ci ha chiesto di avere pazienza, era difficile trovare spazi ma alla fine ci siamo riusciti e abbiamo ribaltate la partita. Dobbiamo sempre migliorare, soprattutto dietro. Vogliamo continuare così e vincere ancora, anche se c'è tanto da migliorare. La Roma è una grande squadra e dobbiamo fare meglio se vogliamo impensierirli a casa loro".

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok