Borja Valero sempre più lontano dalla Fiorentina, salterà anche l'allenamento pomeridiano
L'avventura del centrocampista spagnolo con la maglia della Fiorentina è ormai giunta ai titoli di coda, in attesa di definire il passaggio all'Inter
A cura di Redazione Labaroviola
07 luglio 2017 14:45
L'avventura di Borja Valero con la maglia della Fiorentina è ormai giunta al capolinea ed a rincarare la dose, oltre alle voci di mercato che lo vogliono sempre più vicino all'Inter, oggi si aggiungono anche nuove ed interessanti indiscrezioni. Il centrocampista spagnolo, ormai ai margini in casa Viola, non prenderà parte all'allenamento pomeridiano insieme ai compagni, in attesa di definire il suo futuro che ormai sembra però ampiamente già scritto.