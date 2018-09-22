Borja Valero: "Partite non adatte ai deboli di cuore, vogliamo vincere anche contro la Fiorentina"

Borja Valero, al termine della vittoria della sua Inter sulla Sampdoria, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Queste le sue parole riprese dai microfoni di RMC Sport: "Le ultime due partite vinte negli...

Borja Valero, al termine della vittoria della sua Inter sulla Sampdoria, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Queste le sue parole riprese dai microfoni di RMC Sport: "Le ultime due partite vinte negli ultimi dei minuti non sono state il massimo per le persone che hanno il cuore debole, speriamo di farle soffrire meno nelle prossime gare".

Prosegue sui recenti risultati: "Sicuramente ci hanno dato un bel carico di fiducia in noi stessi. Prima contro il Tottenham e poi stasera, con una vittoria che ci permette di mettere la classifica un po’ a posto. La partenza non è stata buona, servivano i tre punti e li abbiamo portati a casa".

E sul prossimo impegno di campionato: "Speriamo di farlo anche martedì contro la Fiorentina".

Conclude sul suo percorso di inserimento: "Piano piano sto entrando in squadra, il mister mi sta dando fiducia. L’importante è farsi trovare pronti quando c’è la possibilità di giocare e io credo di averlo fatto".