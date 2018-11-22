Borja Valero e quel soprannome che rimane per sempre. "Anche i tifosi nerazzurri mi chiamano Sindaco.."

Intervistato dall' emittente DAZN, ha parlato nella settimana di Inter-Frosinone, Borja Valero parla così dell'avvio della sua seconda stagione all'Inter: “Il mio inizio di campionato è stato un perco...

Intervistato dall' emittente DAZN, ha parlato nella settimana di Inter-Frosinone, Borja Valero parla così dell'avvio della sua seconda stagione all'Inter: “Il mio inizio di campionato è stato un percorso su vari livelli, ho potuto fare pochi giorni di preparazione quest’estate, quindi è normale che all’inizio giocassi poco. Piano piano ho trovato più spazio ed ora sono disponibile. Sì, si può dire che sono il dodicesimo titolare ma è una questione di squadra, non di titolari. Io aiuto come posso, è bello anche entrare ed essere incisivo dalla panchina. Mi piace giocare regista perché tocco di più la palla - ha aggiunto lo spagnolo -. Però anche sulla trequarti mi trovo bene. I tifosi mi chiamano Sindaco. È una cosa che viene da Firenze. Nello spogliatoio sono semplicemente uno che dà qualche consiglio perché ho qualche anno in più".