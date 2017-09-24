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Bookmakers: Fiorentina favorita contro l'Atalanta, le migliori puntate

I principali bookmakers danno la Fiorentina favorita per la gara di questa sera contro l'Atalanta, anche se le quote espresse sono abbastanza vicine. Snai quota a 2,20 la vittoria viola, mentre per Wi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 settembre 2017 19:13
Bookmakers: Fiorentina favorita contro l'Atalanta, le migliori puntate - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Chiesa
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Chiesa
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I principali bookmakers danno la Fiorentina favorita per la gara di questa sera contro l'Atalanta, anche se le quote espresse sono abbastanza vicine. Snai quota a 2,20 la vittoria viola, mentre per William Hill la viola la spunterà a 2,25. Giocabile anche il pareggio a 3,50 su BetClic, mentre BetStars offre la vittoria orobica a 3,45.

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