Bonazzoli sicuro: “ La Fiorentina deve compattarsi e badare al sodo. Kean deve giocare sempre”

L’ex attaccante della Fiorentina, Emiliano Bonazzoli, è intervenuto su Radio Firenzeviola per parlare della stagione viola: “Le prestazioni ci sono ma bisogna cambiare rotta per arrivare a fare risultato pieno. La Fiorentina negli ultimi anni è sempre partita bene , può capitare che un anno inizi male , basta tornare sui binari giusti. Domenica il mister ha cercato di recuperare Kean anche se non era al meglio. Piccoli pensava di giocare dal primo minuto ma se Moise dà disponibilità a giocare deve scendere in campo perchè è una certezza. Chi subentra deve dimostrare al tecnico che meritavi di giocare.Dicono che ci sia stato un confronto squadra allenatore, ma non è sempre detto che confrontandosi con i più esperti poi si decida di cambiare. L’allenatore decide con la sua testa. A me è successo di partire con obbiettivi più in portanti e poi ritrovarmi più in basso. Non credo nell’esonero perchè ci sono giocatori di qualità per uscirne,adesso devi badare al sodo ed essere meno bello ma più solido”.