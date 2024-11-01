Bonanni: "La Fiorentina è una delle sorprese del campionato. Vederla in Champions sarebbe bellissimo"

L'ex calciatore e tecnico ha parlato delle sorprese di questo campionato, soffermandosi soprattutto su Lazio e Fiorentina

L'allenatore ed ex calciatore Massimo Bonanni è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, soffermandosi anche sulle prestazioni brillanti della Fiorentina di Raffaele Palladino. Queste le sue parole:

"Lazio e Fiorentina sono le due sorprese del campionato e penso che nessuno si aspettasse un inizio di stagione così. La Lazio era un grosso punto interrogativo perché arrivava da un cambio radicale. Sono entrambe due squadre che possono fare qualcosa di stupefacente. Però non le vedo pronte per arrivare tra le prime quattro. Vedo troppo più avanti Napoli, Inter, Atalanta e la Juventus. Vedere Lazio e Fiorentina in Champions a fine anno sarebbe bellissimo ma ci sarebbe stato un lavoro sbagliato di qualche big davanti".

Problemi in Curva Fiesole, ci sono delle rocce non previste: i lavori potrebbero andare più lenti

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