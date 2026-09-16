Bonan: “Paratici ha fatto un lavoro strepitoso, è la squadra più talentuosa dai tempi di Cecchi Gori”

Bonan parla della Fiorentina

Oggi al Pentasport è intervenuto il giornalista Sky Bonan parlando della situazione Viola: “Non si può non vedere che Paratici ha fatto un lavoro strepitoso, da una parte un lavoro di pulizia e di taglio degli stipendi, dall'altra la creazione di una squadra molto interessante. Dal punto di vista del talento, questa è la Fiorentina più forte dai tempi di Cecchi Gori. Parlando dei singoli: Oulai ha tenuto testa da solo a una nazionale come la Germania, Atta era voluto da mezza Serie A, Mastantuono è considerato un successore di Messi, e tutti questi giocatori li ha presi la Fiorentina".