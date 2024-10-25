Bologna-Milan non si gioca, Scaroni contro il sindaco: "Ha vietato la partita a porte chiuse. Incomprensibile"
Dopo la decisione del Cda della Lega Serie A di rinviare il match di domani tra Bologna e Milan per le condizioni meteo e del maltempo che ha colpito l'Emilia Romagna in questi giorni, ha commentato c...
Dopo la decisione del Cda della Lega Serie A di rinviare il match di domani tra Bologna e Milan per le condizioni meteo e del maltempo che ha colpito l'Emilia Romagna in questi giorni, ha commentato così il presidente del Milan, Paolo Scaroni:
"Bologna-Milan viene rinviata con una decisione incomprensibile a mio parere, il sindaco ha vietato la partita a porte chiuse, non ho capito perche'. Di fronte l'ordinanza del sindaco abbassiamo la testa, ovviamente"
ORA E' UFFICIALE: BOLOGNA-MILAN RINVIATA PER MALTEMPO
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