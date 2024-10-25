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Bologna-Milan non si gioca, Scaroni contro il sindaco: "Ha vietato la partita a porte chiuse. Incomprensibile"

Dopo la decisione del Cda della Lega Serie A di rinviare il match di domani tra Bologna e Milan per le condizioni meteo e del maltempo che ha colpito l'Emilia Romagna in questi giorni, ha commentato c...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 ottobre 2024 18:27
Bologna-Milan non si gioca, Scaroni contro il sindaco: "Ha vietato la partita a porte chiuse. Incomprensibile" -
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Dopo la decisione del Cda della Lega Serie A di rinviare il match di domani tra Bologna e Milan per le condizioni meteo e del maltempo che ha colpito l'Emilia Romagna in questi giorni, ha commentato così il presidente del Milan, Paolo Scaroni:

"Bologna-Milan viene rinviata con una decisione incomprensibile a mio parere, il sindaco ha vietato la partita a porte chiuse, non ho capito perche'. Di fronte l'ordinanza del sindaco abbassiamo la testa, ovviamente"

ORA E' UFFICIALE: BOLOGNA-MILAN RINVIATA PER MALTEMPO

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