Bologna-Milan non si gioca, Scaroni contro il sindaco: "Ha vietato la partita a porte chiuse. Incomprensibile"

Dopo la decisione del Cda della Lega Serie A di rinviare il match di domani tra Bologna e Milan per le condizioni meteo e del maltempo che ha colpito l'Emilia Romagna in questi giorni, ha commentato c...

A cura di Redazione Labaroviola 25 ottobre 2024 18:27

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