Bolchi: "Grande Fiorentina, meritava il pareggio. Il rigore? Per me non c'era"
Bruno Bolchi è intervenuto ai microfoni di RMC Sport: "Ho visto una grande Fiorentina, che deve rammaricarsi. Avrebbe strameritato il pareggio ma se continuerà così farà un bel campionato".Prosegue su...
A cura di Redazione Labaroviola
25 settembre 2018 23:41
Bruno Bolchi è intervenuto ai microfoni di RMC Sport: "Ho visto una grande Fiorentina, che deve rammaricarsi. Avrebbe strameritato il pareggio ma se continuerà così farà un bel campionato".
Prosegue su Chiesa: "È al di sopra di tutti, ma non riesco a trovare un punto debole nella formazione viola".
Conclude sull'arbitraggio: "Sul calcio di rigore faccio un discorso generale, un difensore quando è al limite dell'area non deve mai allargare il braccio. Ma non avrei mai dato questo penalty".