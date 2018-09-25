Bolchi: "Grande Fiorentina, meritava il pareggio. Il rigore? Per me non c'era"

Bruno Bolchi è intervenuto ai microfoni di RMC Sport: "Ho visto una grande Fiorentina, che deve rammaricarsi. Avrebbe strameritato il pareggio ma se continuerà così farà un bel campionato".Prosegue su...

A cura di Redazione Labaroviola 25 settembre 2018 23:41

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