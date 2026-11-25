Bocci sicuro: "La Fiorentina è una squadra fatta male, ora bisogna limitare i danni per salvarsi"

"Vanoli? Non vorrei che lui avesse optato, per esempio, per la soluzione 4-2-3-1 per andare dietro all'onda lunga"

Alessandro Bocci è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare del momento della Fiorentina. Queste le sue parole:

"Ora bisogna cercare di mirare alla salvezza, intesa come tirarsi in fretta via da questa situazione. Una squadra che non mi convince per niente, lo dico dall'inizio. E' fatta male, con qualche buona individualità, ma è fatta male. Il problema non è il coraggio, ma sono gli equilibri: ora bisogna trovare le soluzioni per limitare i danni e andare avanti. A gennaio aspettare e sperare nell'arrivo di qualcuno che dia un senso a una squadra che in questo momento un senso non ce l'ha.

Vanoli? Sarei curioso di essere amico di Vanoli e parlare con lui. Quando ho sentito le parole di Vanoli quando è arrivato vedeva una Fiorentina forte, cosa che io non ho mai pensato. Cosa è successo in questi mesi che lo ha deluso? Non vorrei che lui avesse optato, per esempio, per la soluzione 4-2-3-1 per andare dietro all'onda lunga. Sarebbe pericoloso e spero che sia stata una scelta figlia delle cose che disse sul fatto di essere coraggioso. Lo è stato ma i giocatori non hanno risposto nel migliore dei modi.

Il concetto di umiltà? Secondo me ha dato fiducia a un certo tipo di giocatori, sul fatto che sia stato ripagato male da alcuni giocatori a Monza. Anche alcuni fedelissimi. Penso che lui volesse dire una cosa simile al Napoli di ieri, che ha dei problemi simili alla Fiorentina anche se di un altro livello: cioè giocare uniti fino alla fine, cosa che nella Fiorentina non succede perché ognuno gioca per sé."

Se a Udine dovesse andare male? Spero che tra un mese saremo con una classifica diversa, con 4 vittorie magari. Anche se la Fiorentina dovesse salvarsi è una stagione buttata via, un anno fallimentare".