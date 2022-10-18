Bocci perprlesso: ''Non ho capito l'esclusione di Milenkovic, senza di lui Fiorentina più perforabile''

Il noto giornalista non si trova d'accordo con la decisione di Italiano che ha tenuto fuori dall'undici titolare il centrale serbo.

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Alessandro Bocci ha parlato del rendimento della squadra nel giorno successivo al match disputato sul campo del Lecce. Queste le sue parole:

''Penso che uno dei problemi sia quello del doppio impegno, l'allenatore sta pagando l'inesperienza. Lo scorso anno la squadra giocando una volta a settimana andava ad un ritmo superiore. Oltre a questo va sottolineata la scarsa qualità della rosa, che senza il gioco sta venendo fuori. Se per dire ci fosse Vlahovic la situazione del reparto offensivo sarebbe già differente. Milenkovic? Sono rimasto sorpreso dalla sua esclusione, con lui la Fiorentina è meno perforabile difensivamente. Penso ci sia una gestione in accordo con il giocatore in vista del mondiale in Qatar. L'altra possibilità è che lo stesso ragazzo ancora non si senta al 100%".

CHIESA VICINO AL RITORNO IN CAMPO?

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